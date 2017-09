Votuporanguense precisa vencer os três jogos restantes na competição e torcer por tropeços dos adversários para avançar de fase

publicado em 23/09/2017

Cavinho encara Penapolense na Arena, mas depende de resultados para seguir buscando a classificação (Foto: Divulgação/CAV)

Fábio Ferreira





Depois da derrota por 1 a 0 para o Comercial, adver sário direto na briga pela classificação, no último jogo fora de casa, o Cavinho se complicou na tabela do Campeonato Paulista Sub-20 na busca pela tão sonhada classificação à segunda fase. Neste sábado, às 15h, o time do técnico Henrique Ortiz volta a campo para encarar o Penapolense na Arena Plínio Marin, com portões abertos. Só a vitória interessa para a Alvinegra seguir com esperanças de classificação.

Atualmente, o Cavinho é 6º colocado com 27 pontos na tabela. Já o Penapolense vem uma posição atrás, em 7º, com 23 pontos, mas já sem chances de classificação à segunda fase. Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, o Cavinho precisa vencer todos os seus confrontos contra Penapolense (casa), Olímpia (fora) e Noroeste (casa), e ainda torcer para os adversários de cima perderam para beliscar uma vaga no G4.

Hoje, o Marília, em 4º, com 33 pontos é o primeiro time na zona de classificação. Grêmio Novorizontino, com 39 pontos, Botafogo-SP e Noroeste, ambos com 34, completam a lista do G4. Acima do CAV na tabela ainda está o Comercial, em 5º, com os mesmos 27 pontos, mas com um saldo de gols melhor.