Fora de casa, o time do técnico Henrique Ortiz precisa vencer o adversário para seguir vivo na briga pela classificação à segunda fase

publicado em 16/09/2017

Cavinho encara o Comercial hoje, às 15h, fora de casa, de olho em encostar ainda mais no G4 (Rafael Nascimento/CAV)

Fábio Ferreira





“Pra gente é uma final antecipada”. Este é o pensamento do técnico Henrique Ortiz para o jogo de hoje, às 15h, em Ribeirão Preto, entre Votuporanguense e Comercial, pela 19ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O Cavinho, em 5º com 27 pontos, precisa vencer o Comercial, em 6º com 24 pontos, para seguir sonhando com a classificação à segunda fase da competição.

Restando apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase, o técnico Henrique Ortiz destacou a importância do confronto e como sua equipe tem se prepara para a ‘decisão’. “Não podemos tropeçar para o pessoal do G4 não se desgarrar da gente. Trabalhamos muito bem esta semana e os garotos estão preparados e motivados. A vitória, de virada, no último jogo nos deu uma moral e a confiança está lá em cima para fazer um bom jogo”.

O Cavinho que encara o Comercial no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos tem a seguinte formação: Allan; Luis Gustavo, Guilherme, Juan e Kaemerson; Edson, Pedrinho e Lucas Lima; João Marcos, Edson e Romário.

De calculadora na mão, o comandante do Cavinho já faz as contas de quantos pontos o Cavinho precisa para avançar de fase. “Temos que fazer nosso papel e se possível ganhar todos os jogos, mas acredito que com 34 ou 36 pontos a gente consiga classificar. Com três vitórias nos próximos jogos temos boas chances de seguir adiante”, analisou.





