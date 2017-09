Depois de vencer o Grêmio Catanduvense em casa, de virada, o time do técnico Henrique Ortiz ganha uma posição e já o 5º na tabela

publicado em 12/09/2017

avinho sub-20 venceu o Grêmio Catanduvense por 5 a 4 e chegou a quatro jogos sem derrota (Foto:Rafael Nascimento/CAV)

Fábio Ferreira





Depois de vencer em casa o Grêmio Catanduvense no último sábado, de virada, pelo placar de 5 a 4, pela 18ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20 da 1ª Divisão, o Cavinho embalou uma sequência de quatro jogos invicto e conquistou mais uma posição na tabela em busca da zona de classificação. O time do técnico Henrique Ortiz é o primeiro fora do G4, em 5º, com 27 pontos. Grêmio Novorizontino (38 pontos), Marília (32), Botafogo-SP (31) e Noroeste (31) são os quatro times na zona de classificação.

Restando ainda quatro rodadas para o término da primeira fase, o Cavinho segue vivo em busca de uma vaga na fase seguinte. Para isso, o técnico Henrique Ortiz não nega que também será preciso secar os adversários acima na tabela. “Atingimos nosso objetivo no fim de semana que era conseguir os três pontos, agora é seguir trabalhando para continuar vencendo e também secar os adversários para encostarmos ainda mais no G4”, avaliou.

Sobre a vitória de 5 a 4 em cima do Grêmio Catanduvense, quando o Cavinho terminou o primeiro tempo perdendo por 3 a 0, o treinador elogiou o poder de reação da equipe na segunda etapa. “Fizemos o pior meio tempo do campeonato e isso não pode acontecer quando estamos na reta final de uma fase. No intervalo conseguimos jogar um ânimo nos garotos e voltamos a mostrar nossa qualidade e força para virar a partida. Foram dois tempos muito distintos, mas o que vale são os 3 pontos”, analisou Henrique Ortiz.

O time sub-20 da Votuporanguense volta a campo no próximo sábado (16), às 15h, para encarar o Comercial, 6º colocado com 24 pontos, no Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Depois do confronto, a sequência do CAV até o fim da primeira fase da competição ainda tem Penapolense (casa), Olímpia (fora) e Noroeste (casa).





Sub-11

O time sub-11 do CAV, comandando pelo técnico Murilo Lopes e lanterna do Grupo 1 do Campeonato Paulista da categoria com apenas 7 pontos em 15 rodadas, surpreendeu e venceu o Penapolense fora de casa pelo placar de 1 a 0. Esta foi apenas a segunda vitória dos garotos da Alvinegra na competição. “Foi uma vitória espetacular porque o Penapolense é uma forte equipe e ainda briga por classificação. Montamos um esquema defensivo bem ajustado e conseguimos encaixar um contra-ataque que nos deu a vitória”, analisou o treinador.





Sub-13

Já o time sub-13 da Alvinegra, também comandado pelo técnico Murilo Lopes, começou a frente do placar, mas não resistiu ao adversário e perdeu pelo placar de 5 a 4. Com a derrota, o time deixou escapar a chance de colar no G4 e entrar de vez na briga pela classificação à segunda fase. Após a 15ª rodada, os garotos do sub-13 aparecem em 6º lugar, com 15 pontos na tabela, 7 pontos da zona de classificação.