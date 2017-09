Com o acerto, Gatti já inicia desde já seu trabalho no clube com foco total na montagem do elenco para a competição estadual

publicado em 21/09/2017

Gatti foi apresentado pelo CAV na tarde desta quinta-feira (21) como novo gerente de futebol (Foto: CAV)

Fábio Ferreira

Como antecipado pelo A Cidade na semana passada, a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense e o ex-goleiro Gatti acertaram na tarde desta quinta-feira (21) todos os detalhes para o ex-goleiro da Alvinegra assumir a função de gerente de futebol do clube na disputa da Série A2. Esta será a primeira experiência de Gatti no cargo, depois de decidir encerrar a carreira como jogador profissional.

O último clube de Gatti como goleiro foi justamente o CAV na A2 deste ano. O camisa 1 começou a temporada como titular, mas depois perdeu espaço com a chegada de Vitor Prada, do Avaí, e terminou a Série A2 na reserva. Mesmo fora do time, Gatti, que era um dos mais experientes do time, sempre exerceu uma função de liderança no grupo. Foi o que fez a diretoria apostar em sua contratação para o cargo na Alvinegra.

“A expectativa neste retorno ao CAV é muito boa e estou muito feliz pela oportunidade. Não é fácil decidir encerrar uma carreira, mas eu já vinha alimentando essa ideia e me preparando para quando parasse de jogar. O convite do CAV e das pessoas sérias que comandam o clube me motivou ainda mais a aceitar esse novo desafio”, afirmou o jogador após reunião com a diretoria que selou sua nova função no clube.

Com o acerto, Gatti já inicia desde já seu trabalho no clube com foco total na montagem do elenco para a competição estadual. Ele também já começa a traçar junto com a diretoria o planejamento para a temporada 2018. “Espero retribuir a confiança com muita seriedade. Com muito compromisso, vamos buscar sempre as melhores coisas para o CAV e tentar junto da diretoria montar uma forte equipe para a A2”, prometeu.

O novo gerente de futebol também fez questão desde já de convocar a torcida para estar jun to do time e fortalecer ainda mais a equipe para um grande campeonato na Série A2. Alguns nomes de jogadores já estão sendo analisados pela diretoria, assim como atletas do time sub-20, que segundo recente entrevista do presidente Marcelo Stringari, também interessam para o time profissional.