Atualmente sem clube, o goleiro reside em Belo Horizonte-MG e estaria disposto a aceitar o convite do CAV

publicado em 18/09/2017

Ex-goleiro do clube, Gatti pode ser gerente de futebol na Alvinegra (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira

Uma das possibilidades para a temporada 2018 é convidar o ex-goleiro do clube em 2017, Gatti, para ser gerente de futebol. Gatti está sem clube desde o fim de contrato com a Votuporanguense na Série A2 e já demonstrou interesse para seus empresários de encerrar a carreira e trabalhar como gerente de futebol.