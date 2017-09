Gustavo Populina já anotou 9 gols pelo Campeonato Paulista Sub-13 e despertou o interesse do time da Baixada Santista

publicado em 15/09/2017

Gustavo Populina fez 9 gols com a camisa do CAV e despertou interesse do Santos (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

O trabalho realizado nas categorias de base do Clube Atlético Votuporanguense já começa a dar frutos. Essa semana, o centroavante Gustavo Gonçalves Lobo, conhecido como Populina, que estava jogando pela Alvinegra no Campeonato Paulista Sub-13, foi transferido para o Santos Futebol Clube.

O garoto de 13 anos despertou o interesse da equipe da Baixada Santista pelos números que apresentou até agora no Paulista da categoria. Em 12 jogos, o centroavante marcou 9 vezes, se tornando, até então, o artilheiro da Votuporanguense e sexto na artilharia da competição. A última partida de Populina com a camisa alvinegra foi no domingo (10), diante do Penapolense, quando ele marcou 3 gols.

O talento do Cavinho comentou sobre a chance de ouro de poder compor a base de um dos times que mais revela jogador no Brasil. "Gostei de ir para o Santos e fazer novas amizades. O trabalho aqui é bom e em time grande não tem titular fixo, então é trabalhar duro durante a semana para garantir uma vaga no time. Quero dar a vida nos treinos e nos jogos, mantendo sempre a humildade. Meu sonho é se tornar profissional e um dia chegar à Seleção Brasileira ".

Orgulhoso, o técnico Murilo Lopes, que comanda as categorias sub-11 e sub-13 do Cavinho, agradeceu a entrega de Populina no time durante a competição e disse que espera que mais garotos chamem a atenção de grandes times até o fim da competição. “A ida dele para o Santos é sinal que o trabalho está surtindo efeito e agora o nosso objetivo é revelar mais alguns atletas que também tem condições”, analisou.

Populina já treina com o time do Santos, no CT Meninos da Vila, desde a última quinta-feira. A equipe sub-13 do Peixe também disputa o Campeonato Paulista e o time está em quarto lugar, com 20 pontos conquistados dentro do Grupo 4 da competição.