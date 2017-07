A 61ª edição dos Jogos Regionais do Interior, em Andradina, mostrou que o trabalho desenvolvido no Parque Aquático Prof. Luís Toloni de Votuporanga está no caminho certo. O esporte encerrou as disputas, com o 2º lugar por equipe no masculino e o terceiro no feminino, além de vários destaques individuais.

Para os treinadores Toninho e Xaninho, as participações dos votuporanguenses foram expressivas, pontuando entre os 10 melhores em quase todas as provas, inclusive na categoria ACD (Atletas Com deficiência), que conquistou oito certificados de ouro e três de prata. Este ano, a premiação dos Regionais mudou e, ao invés das tradicionais medalhas, os atletas recebem "certificados".

No sábado, os certificados foram conquistados por Flávia Constantino (Ouro nos 100 m Livre, Ouro nos 50m Livre e Bronze nos 100 Peito); Mário Camalionte (Ouro nos 50m Livre; Prata nos 100 m Livre e Bronze nos 400 Medley); Adriana Bitiati (Prata nos 200 m Costas); André Luís Bragante (Prata nos 50m Peito). Além disso, com Flávia, Jéssica, Larissa e Amanda, Votuporanga ficou com o certificado de bronze no revezamento 4X200 Livre, enquanto que Mário, Caio, Bruno e Felipe asseguraram o certificado de prata na mesma prova.

No domingo, mais certificados, com Rodrigo Brandini Reis (Prata nos 50m Costas e nos 100m Costas); Flávia Constantino (Prata nos 200m Peito); Larissa Santos (Bronze nos 200 Medley); Mário Camalionte (Prata nos 200m Medley); Adriana Bitiati (Ouro nos 100m Costas). Com Flávia, Jéssica, Adriana e Sarah, certificado de prata no revezamento 4x100 Livre, prova em que Mário, André, Tiago e Felipe também ficaram em segundo lugar.

Os atletas votuporanguenses que participam dos Jogos Regionais em Andradina recebem o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.