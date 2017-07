A técnica Marcinha Mantai está intensificando os treinamentos da equipe máster de vôlei feminino da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, objetivando sua participação no XIV Torneio da Amizade de Voleibol Máster Internacional, que será realizado de 5 a 9 de julho, na estância turística de Águas de São Pedro. Marcinha reconhece que "as dificuldades serão muitas, uma vez que o campeonato deste ano teve recorde de equipes inscritas".

Ela acredita no potencial das atletas, que já são merecedoras de cumprimentos só pela dedicação que têm demonstrado nos treinamentos.

Com total apoio da Prefeitura de Votuporanga, a equipe é formada pelas atletas Célia Santos, Célia Madalozzo, Valdinéia, Creuseli, Sonia, Silvana, Adriana, Ione, Carmen, Sérgia, Nadir e Marli. "Graças ao prefeito João Dado e ao secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo, temos tido todo o apoio necessário para desenvolver a equipe e ter condições de disputar um torneio desta envergadura. É graças a este incentivo ao vôlei máster que continuamos seguindo no esporte", conclui a treinadora.

Em Águas de São Pedro a expectativa é muito grande, já que serão 76 equipes de sete estados que estarão reunidas no Centro de Eventos e Convenções, para as disputas do Torneio. Ao todo, serão aproximadamente 900 atletas, inclusive estrangeiras, que participarão de 190 jogos simultâneos. Os cinco dias de competição aquecem, ainda, o turismo. A rede hoteleira da cidade está totalmente ocupada. O coordenador do Departamento de Esportes de Águas de São Pedro, Rubens Aparecido Antunes, destacou a evolução do evento nos últimos oito anos. “Em 2004, o torneio foi realizado com 16 equipes e um total de 190 participantes. Hoje este número mais que quadriplicou e segue numa qualidade superior a de anos atrás”, afirmou.