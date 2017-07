O prefeito João Dado foi recebido na manhã desta segunda-feira (3/7), pelo secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Gustavo Maiurino, para a assinatura do convênio que cria o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga. "Trata-se de um momento muito importante para o esporte de nossa terra, que trará importantes benefícios na formação de atletas, além do que evidencia uma deferência do Governo do Estado para com Votuporanga, já que este é o primeiro convênio assinado este ano pelo secretário Maiurino", destaca o prefeito.

Dado esteve acompanhado pelo vice-prefeito Renato Martins e pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha. Graças a este convênio, a SELJ fará o repasse de uma verba de R$ 680 mil do Estado e o município investirá mais R$ 36 mil, recursos que serão revertidos no treinamento e desenvolvimento da natação no município. "Acreditar e investir no esporte gera resultados imediatos, e para os jovens que buscam uma oportunidade de crescimento no Esporte, este Centro será de fundamental contribuição para realizar seus sonhos", conclui.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo, assinala que este projeto permitirá maor investimento na formação de uma nova geração de nadadores, além do que ele possibilita que o trabalho feito até agora pelo Centro de Excelência, que funcionava em convênio com a Federação Aquática Paulista, não seja perdido, uma vez que os atuais atletas poderão permanecer neste novo projeto. Inicialmente, as aulas do Centro de Formação acontecerão no Parque Aquático “Prof. Luiz Carlos Toloni", até a conclusão do Complexo Esportivo da Cidade Universitária, onde a Prefeitura está construindo um parque aquático em parceria com a Unifev.

Secretário de Esporte no JORI

Após a assinatura do convênio, o prefeito João Dado fez o convite oficial para que o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gustavo Maiurino, estivesse na cerimônia de abertura do JORI - Jogos Regionais do Idoso, que acontecerá no dia 17 de agosto, com a presença da primeira dama de São Paulo e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, Lu Alckimin. Ao prefeito, Maiurino confirmou sua participação.