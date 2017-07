O prefeito João Dado esteve em São Paulo, na última quinta-feira (6/7), para a assinatura de um novo convênio que trata da 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (Jori). O acordo foi firmado na sede do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp), localizada no Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista.

A ocasião contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fussesp, Lu Alckmin; do chefe de gabinete do Fussesp, Luiz Antonio Reis; e de Flávia Cristine Manfrinato, do Centro de Recursos Humanos da pasta.

O convênio assinado prevê um repasse, por parte do Governo do Estado, de R$100 mil para os municípios-sede do Jori, como forma de auxílio na organização do evento. Até as edições anteriores, o repasse aos municípios era de R$50 mil. Por meio do pedido do prefeito João Dado, que pleiteou o aumento dos recursos financeiros junto ao Fussesp, todos os munícipios-sede das etapas regionais do Jori receberão, neste ano, a quantia correspondente ao valor dobrado dos anos anteriores.

Sobre o Jori

Os Jogos Regionais do Idoso (Jori) são um conjunto de eventos realizados no interior e na capital paulista, promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, envolvendo a população idosa em atividades esportivas, em parceria com as secretarias estaduais de Juventude, Esporte e Lazer, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, com o apoio dos municípios que sediam as etapas regionais das competições.

Em 2017, seis cidades foram selecionadas para sediar os torneios regionais, sendo que Votuporanga receberá o maior deles, reunindo atletas de 70 municípios.

O Jori é considerado o principal evento esportivo da terceira idade do Estado de São Paulo e tem por objetivos: promover a integração do idoso na sociedade, por meio de atividades físicas e desportivas; conquistar o respeito das demais gerações; sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa; e valorizar e estimular a prática de atividade física como fator de promoção da saúde e bem-estar das pessoas idosas.