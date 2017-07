Após a primeira expulsão, a Votuporanguense perdeu a cabeça e foi goelada na Arena Plínio Marin pelo Paulista Sub-20

publicado em 05/07/2017

Cavinho e Olímpia se enfrentaram na tarde de ontem, às 15h, na Arena Plínio Marin Foto:RAFAEL NASCIMENTO/CAV

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





O time sub-20 do CAV (Clu be Atlético Votupo ranguense) foi surpreendido e goleado pelo Olímpia na tarde desta quarta-feira, às 15h, na Arena Plínio Marin. O jogo, válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista Sub-20 da 1ª Divisão, terminou em 5 a 2 para os visitantes.

A Alvinegra começou melhor e logo abriu o placar com João Marcos, porém levou o empate quase no final da primeira etapa. O Cavinho perdeu ótimas oportunidades de gol, pelo menos três claras. Já no segundo tempo, Wallace fez 2 a 1 para o time da casa. Depois, começou o pesadelo da Votuporanguense, que levou o empate e mais três gols.

O Olímpia foi melhor nas conclusões. Já o CAV perdeu a cabeça quando o seu primeiro jogador foi expulso. Posteriormente, o juiz expulsou mais dois.

Irritado com todas as situações, o treinador do Cavinho, Henrique Ortiz, não falou sobre a partida logo após o jogo. O CAV foi goleado logo na partida após o técnico afirmar que o time tinha feito sua melhor apresentação no Campeonato Paulista, no último sábado, contra o Penapolense, em Penápolis, em jogo que terminou em 3 a 3.