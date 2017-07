Este trecho da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência retrata perfeitamente as competições dos ACDs - Atletas Com Deficiência nos Jogos Regionais que estão sendo realizados em Andradina, com a participação de diversos atletas votuporanguenses.

Na verdade, o que os espectadores podem observar nas provas são adolescentes e adultos com deficiência, familiares engajados com a garantia da qualidade de vida e um grande exemplo de inclusão social que possibilita o esporte. Ver estes atletas nadando, correndo, torna-se claro o quanto a deficiência acaba, sim, sendo relegada ao posto de mera coadjuvante nas histórias de centenas de vidas.

Os atletas Bruno Daniel dos Santos, Marcos Antonio Bordi e Fernando Pugliese Ribeiro, juntamente com Maurício Padilha, se tornaram grandes colecionadores de certificados (que substituíram as tradicionais medalhas) no Jogos Regionais de Andradina. Na categoria de ACD - Atletas com Deficiência, mostraram técnica, garra e muita eficiência nas provas que disputaram. De acordo com a classificação adotada, atletas das classes F51-54 têm funções de ombro, braço e da mão limitada em diferentes graus e nenhuma função de tronco ou perna e, no caso dos votuporanguenses, que integram as classes de F55 a F57, a função aumenta no tronco e pernas. Outro atleta, Gabriel Bueno, também ganhou ouro na natação, classe SB5, onde a letra B especifica a prova de nado peito.

Bruno foi três vezes certificado de ouro: no lançamento de dardo, de disco e de arremesso de peso, na classe F55. Seu companheiro Marcos Bordi foi bronze no dardo, prata no disco e bronze no arremesso. Fernando Pugliese, inscrito na classe F57, assegurou o certificado de bronze no dardo, prata no disco, além de outro bronze no peso. Padilha foi destaque na natação e no atletismo, na classe de deficiências visuais S13 e T13. Nas piscinas, Padilha ganhou dois ouros e uma prata, na classe S13 - moderada deficiência, enquanto que, no atletismo, na classe T13 - menor visão.

Na classificação geral da categoria ACD, Votuporanga ficou em 5º lugar no atletismo masculino e em 4º lugar na natação masculina. Para o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, entretanto, "esta classificação significa muito mais que parece, pois não tivemos quantidade e sim qualidade de atletas, ou seja, ao contrário de Rio Preto, por exemplo, não tivemos representantes em todas as modalidades, o que quer dizer: onde competimos, ganhamos e somamos pontos", conclui.