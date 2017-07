Edição envolve mais de 250 atletas votuporanguenses, com grande chances de medalhas, tanto nos esportes coletivos, quanto nas performances individuais

publicado em 06/07/2017

A equipe de atletas da Secretaria Municipal de Esportes de Votuporanga já está em clima de preparação e concentração para as próximas semanas. Serão dias cheios de competições com grandes chances de medalhas em várias modalidades. Os confrontos terão início no dia 11 e acontecem até 30 de julho.

Neste ano, a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, determinou o adiamento da competição, que teria inicio no dia 05/07, devido a processos de adequação de edital para otimização de recursos e maior transparência a todo o processo de organização dos jogos. Agora, com tudo pronto, os esforços são para que as partidas transcorram da melhor forma.





Na quarta-feira (05), foi realizado o Congresso Técnico, reunindo os chefes das delegações participantes, quando foram apresentadas as normas e regulamentos, bem como o recebimento das fichas de inscrição dos atletas. Posteriormente, aconteceu o sorteio dos grupos, mas ainda não ficaram definidos os jogos.





Os representantes de Votuporanga no Congresso, foram o diretor de Esportes e o diretor de Divisão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Jalinho, que também será o chefe da delegação, confirmou que "o município inscreveu mais de 250 atletas nas mais diversas modalidades, com grande chances de medalhas, tanto nos esportes coletivos, quanto nas performances individuais ", revela.





No ano passado, Votuporanga somou 171 pontos e classificou-se em 5º lugar, atrás apenas de Rio Preto, Araçatuba, Catanduva e Penápolis, conquistando 17 medalhas de ouro, 22 de prata e 20 de bronze. Por equipe, em 2016, o biribol e o ciclismo masculino foram campeões e bocha, damas, judô feminino, natação masculina, feminina e ACD, além do tênis masculino, conquistaram o bronze.