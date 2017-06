A competição reuniu os principais atletas do Brasil e contou com cerca de 400 judocas

publicado em 12/06/2017

Judoca da SEL e Dojô subiu ao pódio na Bahia

No último final de semana, aconteceu o Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia, com o votuporanguense Eduardo Junior, o "Maguila", conquistando uma valiosa medalha de bronze.

A competição reuniu os principais atletas do Brasil e contou com cerca de 400 judocas, sendo o último evento que distribuiu pontos para o Ranking Nacional Sub-18 e, por isso, considerado de grande relevância para atletas e comissões técnicas.

Eduardo Junior, que integra a equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Dojô Centro de Treinamento, viajou acompanhado pelo seu treinador, Leonardo Eduardo, com apoio total da Prefeitura de Votuporanga e das empresas HSA, Escola Passo a Passo e Valfran. Mais uma medalha num Campeonato Brasileiro para enriquecer a galeria de conquistas do judô votuporanguense.