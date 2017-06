Com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a equipe da Liga Votuporanguense de Futsal está participando do troféu Piratininga, organizado pela Federação Paulista, nas categorias sub 10, 12, 14, 20.

No sub 10, estreou perdendo por 4 a 1 para Liga de Assis, porém se recuperou no sub 12, marcando 19 gols e vencendo seus três jogos. O primeiro placar registrou a vitória votuporanguense por 5 a 4 contra Araçatuba; depois, foram 5 a 3 sobre Rio Preto, terminando com a sonora goleada de 9 a 1 em cima da Liga de Assis.

No sub 14, no primeiro jogo, vitória contra Araçatuba por 4 a 2; mas, perdendo na segunda partida para Rio Preto por 8 a 3. A goleada sofrida deu mais garra e a garotada colocou a Liga de Assis na roda e marcou 7 a 2. No próximo dia 1º de julho, acontece a estreia da categoria sub 20, enfrentando a Liga de Jales, na casa do adversário. No mesmo dia, jogam também as demais categorias.