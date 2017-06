A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga está concluindo os detalhes para a participação da cidade na 61ª edição dos Jogos Regionais, competição que envolve mais de 30 mil atletas representando cerca de 300 município de todas as oito regiões esportivas paulistas. Votuporanga será representada nas disputas dentro da 6ª região esportiva por mais de 250 atletas em mais de 20 modalidades, no período de 5 a 15 de julho, em Andradina.

De acordo com o chefe da delegação, André "Jalinho" Oliveira, a delegação votuporanguense, terá em torno de 280 integrantes, incluindo-se atletas, comissões técnicas e comitê dirigente e ficará alojada na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Leonor Salomão", no Jardim Santa Cecília. O secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha informa que neste ano, os Jogos Regionais contam com algumas novidades, como a primeira vez que serão realizadas provas de skate street e badminton dentre as 26 modalidades oficiais.

José Ricardo acrescenta que "outra grande novidade é que não existe mais a divisão em 1ª e 2ª divisão, e sim (são 26 no total) e o retorno das categorias sub-21 e livre, encerrando o modelo de classificação até então realizado, que consistia por uma primeira e segunda divisões". Para o secretário, "nesta edição o vínculo entre atleta e município voltou a ser obrigatório, um fator motivador que impede a contratação de equipes formadas por atletas estrangeiros, o que eleva ainda mais o nível da competição".

Votuporanga será representada nas seguintes modalidades: Atletismo Livre (masculino e feminino); Atletismo ACD (masculino); Basquete Livre (masculino); Biribol Livre (masculino); Bocha Livre (masculino); Capoeira Livre (masculino e feminino), Damas Livre (misto); Futebol até 20 anos (masculino); Futsal até 21 anos (masculino); Futsal Livre (feminino); Handebol Livre (masculino); Judô Livre (masculino e feminino), Karate Livre (masculino); Malha Livre (masculino); Natação Livre (masculino e feminino); Natação ACD (masculino); Taekwondô Livre (masculino); Tênis Livre (masculino e feminino); Tênis de Mesa até 21 anos (masculino); Vôlei de Praia Livre (masculino e feminino); Vôlei Livre (feminino), Xadrez Livre (masculino); e Xadrez até 21 anos (feminino).

O Congresso Técnico será realizado no dia 26 de junho, às 14h. em Andradina, ocasião em que serão formados os grupos e elaboradas as tabelas dos jogos. Classificam-se para a 1ª Divisão dos Jogos Abertos, o primeiro colocado de cada modalidade, categoria e sexo, enquanto que os segundo colocados formarão a 2ª Divisão. A 80ª edição dos Jogos Abertos "Horácio Baby Barioni", também chamada de Olimpíadas do Interior, será realizada em São Bernardo do Campo, no período de 10 a 24 de setembro.