A Alvinegra foi derrotada pela Catanduvense em mais uma rodada do Campeonato Paulista Sub-20 da 1ª Divisão

publicado em 20/06/2017

Daniel Castro

Na avaliação do treinador do sub-20 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Henrique Ortiz, os erros individuais mais uma vez atrapalharam a atuação do Cavinho. Na tarde do último sábado, em Catanduva, a Alvinegra foi derrotada pelos donos da casa em mais uma rodada do Campeonato Paulista Sub-20 da 1ª Divisão.

A Catanduvense venceu a Votuporanguense por 2 a 1 em uma partida que, conforme o treinador do CAV, tinha tudo para terminar com placar diferente. O CAV marcou primeiro, logo no início, aos 4 minutos, com Léo. No entanto, Victor e Nenê viraram para a equipe da casa ainda do primeiro tempo. “Começamos muito bem, abrimos o placar, mas tomamos a virada”, contou.

De acordo com Henrique, os erros individuais foram decisivos para a derrota da Alvinegra, que teve de três a quatro boas oportunidades de marcar, mas não soube aproveitar. “Mais uma vez os erros individuais apareceram”, falou. O Cavinho começou a partida com Alan; Luiz Gustavo, Kaique, Luiz Anselmo e Kaermeson; Marcelo, Leonardo, Zidane e Brener; Vitor e Wallace. Com a derrota, a Votuporanguense caiu uma posição e agora ocupa a sexta colocação com 9 pontos.

A semana de treinamento do Cavinho no CT do Bolão, em Mirassol, deve ser intensa após a derrota. O técnico destacou que pretende dar intensidade na correção dos erros apresentados. “Temos que corrigir a questão da troca de marcação, algo que aconteceu no jogo”, acrescentou.

A parte coletiva, apontou Henrique, também tem muito em que melhorar, porém ele entende que a melhora ocorre com o tempo.