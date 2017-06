No domingo (18/6), aconteceu a tradicional Corrida de São João pelas principais ruas de Mirandópolis, evento realizado em comemoração ao aniversário de fundação de Mirandópolis, com a participação de atletas locais e representantes de vários municípios dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Com apoio total da Prefeitura de Votuporanga, os atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/AVOA disputaram a prova de 5500 metros, que teve a participação de 148 atletas.

Comprovando sua excelente fase, o destaque da equipe foi Paulo Pereira de Lima, campeão da categoria principal, cruzando a linha com mais de 200 metros à frente do segundo colocado. No feminino, a equipe comemora o bom resultado de Miriam Araújo, que conseguiu a 4ª colocação geral. As atletas Mara Costa e Aparecida Dias foram as campeãs em suas categorias, 40 a 44 anos e 50 a 59 anos respectivamente. Isabel Rocha e Luzia Rocha foram vice-campeãs.

Entre os homens, Lucas Teixeira, José Carlos Carvalho, Antonio Carlos Sanches e João Catarin sagraram-se campeões de suas categorias. José Donizete Oliveira conquistou um sexto lugar, Osmani Borba um terceiro lugar, Maurício Padilha a 4ª posição, Genival Evangelista e Adair Dias, dois 5º lugares, fechando a participação da equipe com o 10º lugar de Jurandir Magalhães. As próximas competições serão sábado (24/6), em São José do Rio Preto, a Tem Running, e, no domingo (25/6), a Corrida Pedestre de Clementina.