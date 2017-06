Três jogadores foram para o Linense, dois para o Comercial-MT, dois para Caldense-MG e dois para fora do país

publicado em 28/06/2017

Elvinho anunciou nesta quarta-feira (28) que acertou com o Atibaia

Fábio Ferreira

Passados pouco mais de dois meses do fim da Série A2 e com a Votuporanguense de fora da disputa da Copa Paulista no segundo semestre, jogadores ex-CAV vão se acertando por clubes do Brasil e alguns até fora do país. O A Cidade preparou uma lista para o tocedor acompanhar onde estão atualmente os atletas que vestiram o manto da Alvinegra no início deste ano.

Sete atletas ainda estão sem clubes, mas alguns já negociam e devem anunciar o destino em breve. Neste fim de semana, outros estreiam pela Copa Paulista, como os três zagueiros ex-CAV que se transferiram para o time de Lins. Veja a situação de cada um deles:

Goleiros: Vitor Prada (Avaí-SC), Gatti (sem clube) e Paulo Roberto (Camboriú-SC)

Zagueiros: Marcão (estava no Caldense-MG, que foi eliminado do Brasileirão da Série D), Felipe Gregory (Linense), Marcelo Godri (Linense), Paulo Henrique (Linense) e Willyan (negocia com clube da primeira divisão de Portugal)

Laterais: Pacheco (sem clube), Douglas (Comercial-MT) e Maninho (sem clube)

Volantes: Xaves (sem clube), Kleber (sem clube), Marzagão (Anapolina-GO), Arthur (Audax-RJ) e Deijair (Barra Mansa-RJ)

Meias: Paulo Josué: ( Kuala Lumpur FA- Malásia) e Elvinho (Atibaia)

Atacantes: Anderson Cavalo (São Bento), Thiago Miracema (sem clube), Nathan (Comercial-MT), Anderson Magrão (sem clube), Makanaki (sem clube) e Uálisson Pikachu (estava no Caldense-MG, que foi eliminado do Brasileirão da Série D).

Técnicos: Ito Roque (Vila Nova-MG - classificou o time à segunda fase do Brasileiro da Série D) e Gilbertão (Barra Mansa-RJ - de 11 times, o clube é o 9º colocado do Grupo A na segunda divisão carioca).