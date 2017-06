O trabalho desenvolvido pelas escolinhas de base da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vem alcançando os resultados esperados. Além de permitir que as crianças e adolescentes tenham uma opção de vida melhor, saindo do caminho das drogas e da marginalidade, o projeto tem conseguido formar equipes que possam representar Votuporanga nos campeonatos regionais, inclusive oficiais.

A equipe de futsal feminino, por exemplo, acaba de conquistar o vice-campeonato do Torneio de Onda Verde.

A equipe, comandada pelo treinador Sidnei Santana, o Pigmeu, ainda teve a melhor defesa da competição, que deu à goleira Murielle Silva o troféu Destaque do Torneio. A delegação votuporanguense foi composta por Larissa Franham, Janaina Carla, Kássia Tamara, Patrícia Lourraene, Mikaely Mendes, Bianca Medalha, Murielle Silva, Monique Michelle, Tamiris Coltro, Ana Ligya e Viviane Carolina.

Os resultados do quinteto votuporanguense foram: na fase classificatória, empate em 3 a 3 contra Uchoa e goleada sobre Ibirá por 5 a 0. Na semifinal, empate em 1 a 1 no tempo normal diante do time de Mendonça e vitória nas penalidades por 5 a 4. Na grande final, Votuporanga perdeu o título para a forte equipe de Uchoa, muito mais experiente, por 3 a 1. O técnico Pigmeu dedicou o título à atleta Jhenifer Abigail, que sofreu um acidente automobilístico no final da semana e segue se recuperando bem.