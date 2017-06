J. A. Tineli Marques & Cia LTDA foi classificada em primeiro no processo licitatório para as obras de cobertura e iluminação da Arena

publicado em 22/06/2017

Daniel Castro

Uma empresa de Palmeira d’Oeste se classificou em primeiro lugar no processo licitatório para realização das obras de cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin. Os envelopes das propostas de preço das empresas participantes foram apresentados na manhã de ontem.

A primeira colocada é a J. A. Tineli Marques & Cia LTDA, seguida pela Construtora Maxfox LTDA e pela Dalmetal Construção Divil LTDA – EPP. Em quarto aparece a Kairós Construções e Empreendimentos Fernandópolis LTDA e por último está a Gomes & Benez Engenharia LTDA.

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, a classificação será publicada no Diário Oficial do Município hoje. Agora, as empresas terão prazo de cinco dias úteis para recurso. “Não havendo questionamentos, a Prefeitura poderá homologar e adjudicar o processo para, na sequência, realizar a assinatura do contrato e emitir a ordem de serviço para início das obras”, explicou.

Se nenhuma das concorrentes apresentar recurso, a tendência é que até o final do mês o Poder Executivo homologue o processo licitatório.