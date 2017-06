Hoje, às 9h, ocorrerá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço das cinco empresas que foram habilitadas

publicado em 21/06/2017

Fábio Ferreira

Dando prosseguimento ao processo licitatório para as obras de cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin, a Prefeitura de Votuporanga publicou ontem no Diário Oficial do Município o comunicado de habilitação das empresas participantes da primeira etapa da licitação, que analisou a documentação técnica das concorrentes. Hoje, às 9h, ocorrerá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço das empresas que foram habilitadas.

De nove empresas que apresentaram documentação, apenas cinco foram habilitadas pelo setor contábil e de engenharia para seguir no processo. São elas: Construtora Maxfox Ltda, Dalmetal Construção Divil Ltda – Epp, Gomes & Benez Engenharia Ltda, J. A. Tineli Marques & Cia Ltda e Kairós Construções E Empreendimentos Fernandópolis Ltda.

De acordo com informações da Prefeitura, “o prazo de execução da obra previsto em contrato será de 365 dias a partir da ordem de serviço, porém, o prefeito João Dado defende e espera que os serviços sejam concluídos o quanto antes, no entanto, vale ressaltar que é necessário cumprir todos os prazos legais do processo licitatório e também respeitar o cronograma de execução das obras”.

Sendo assim, após a escolha da empresa habilitada com menor preço de proposta, haverá um prazo de cinco dias para recurso. Não havendo questionamentos, o processo licitatório será adjudicado e homologado para posterior assinatura de contrato e emissão da ordem de serviço. Caso haja recursos, os prazos podem variar conforme a quantidade de questionamentos e o teor de cada um.

Em um cenário otimista, não havendo recurso, a expectativa é de que o processo licitatório seja concluído dentro do prazo de 15 dias. Nesta suposição, a ordem de serviço poderia ser assinada no dia 6 de julho, o que permitiria a empresa vencedora da licitação um prazo até 6 de julho de 2018 para conclusão das obras de cobertura e iluminação.