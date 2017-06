Com boa presença de público e muitos gols, começou no último sábado, a 12ª edição da Copa Pequeninos do Futsal "Paulo Anoni", no ginásio do Complexo Esportivo Mário Covas. Os jogos começaram às 8h30 e prosseguiram por toda a manhã. Abrindo a primeira rodada, no Sub 6, a equipe A do 7 de Abril perdeu para o Santa Amélia pela contagem mínima; logo depois, aconteceu a partida do Sub 8, onde o 7 de Abril "A" também perdeu, desta feita por 2 a 1 para o 7 de Abril "B".

No terceiro jogo, categoria Sub 12, o 7 de Abril finalmente venceu, passando pelo Santa Amélia "A" por 5 a 4. No Sub 14, envolvendo os times A e B do Santa Amélia, um equilíbrio de forças, que culminou no empate em 3 a 3. O certame prossegue neste sábado, dia 24, a partir das 20h, com os seguintes jogos: Elite Futsal versus 7 de Abril (Sub 06), Elite Futsal e 7 de Abril "B" (Sub 8); VEC e Santa Amélia (Sub 14) e, pelo sub 16, Santa Amélia "B" versus Santa Amélia "C".

No domingo pela manhã, enfrentaram-se pelo Sub 06, Nhandeara e Santa Amélia, às 8h, seguindo-se, pelo Sub 08, 7 de Abril "A" contra Nhandeara; depois, pelo Sub 10, 7 de Abril e Nhandeara, fechando a rodada com Nhandeara e Santa Amélia "A", pelo sub 12.

A Copa Pequeninos é realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com organização da Liga Votuporanguense de Futsal. Os jogos acontecem no ginásio do Complexo Esportivo Mário Covas, com entrada franca.