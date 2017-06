A partida será realizada na tarde de hoje, às 15h, no estádio Sílvio Salles, em Catanduva; Alvinegra segue no 4-4-2

publicado em 17/06/2017

Na última partida, o técnico do sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense (CAV) mudou o esquema da equipe para o 4-4-2, os atletas corresponderam bem e Henrique Ortiz manterá o estilo de jogo para o duelo da tarde de hoje, às 15h, contra a Catanduvense, no estádio Sílvio Salles, em Catanduva. O jogo é válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista Sub20.

Em conversa com A Cidade, o treinador da Alvinegra contou que promoveu a mudança do 4-3-3 para o 4-4-2 para dar mais opção do meio e aumentar o poder de criação da equipe. Contra o Marília, no último sábado, na Arena Plínio Marin, foi o primeiro teste com o novo esquema, e Henrique gostou. “Trabalhamos bem a bola, e também tivemos bastante doação em campo”, falou.

O técnico avalia que os atletas assimilaram bem a mudança, e a partida com o Marília foi prova disso: o time venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Wallace, aos 45 minutos do primeiro tempo.

A semana de treinamentos do Cavinho, conforme Henrique, foi bastante positiva. O grupo sempre vê vídeos da partida anterior para corrigir possíveis erros. “Foi uma semana muito boa e intensa”, apontou. Ele acrescentou que o time está bem preparado para o que deve ser uma partida dura. “Em casa, eles devem sair mais, porém nós estamos preparados para isso. Se fizermos o que trabalhamos nos treinos, temos condições de sair com um bom resultado”, concluiu.

Sem desfalques em relação ao time que iniciou a partida contra o Marília, o Cavinho repete a escalação inicial: Alan; Luiz Gustavo, Kaique, Luiz Anselmo e Kaermeson; Marcelo, Leonardo, Zidane e Brener; Vitor e Wallace.