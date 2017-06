Votuporanguense havia sido acusada pelo Mogi Mirim por um suposto suborno, mas decisão do órgão livrou o clube de qualquer punição

publicado em 12/06/2017

TJD garantiu CAV na disputa da Série A2 em 2018 (Foto: Elton Capozi/ A Cidade)

Fábio Ferreira

Fim da novela: a Votuporanguense está oficialmente garantida na Série A2 de 2018. Depois de ter sido denunciada pelo Mogi Mirim, que acusava um ex-funcionário do CAV de ter oferecido dinheiro a um jogador do Sapo para “entregar o jogo”, a Votuporanguense saiu ilesa do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), após decisão do órgão na noite de ontem.

Por unanimidade, o CAV foi absolvido de qualquer punição referente ao caso. O clube corria o risco de ser rebaixado ou ainda ter de pagar uma multa pesada em dinheiro. Em conversa exclusiva com o A Cidade, o presidente Marcelo Stringari, que acompanhou a audiência na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, contou que tudo transcorreu tranquilamente e o julgamento durou cerca de 30 minutos.

“Estamos aliviados, mas de certa forma já sabíamos que a Votuporanguense não seria punida por algo que o clube não teve participação. A gente esperava este desfecho e foi exatamente o que aconteceu. Tanto que a decisão foi unânime, sem qualquer contestação. Eles entenderam que o erro foi um ato isolado do funcionário do clube na época”, comentou o presidente do CAV. O presidente do Mogi Mirim, Luiz Henrique de Oliveira, autor da denúncia, também esteve na sede da FPF e acompanhou o julgamento.

Se a Votuporanguense saiu ilesa do episódio, já o ex-funcionário do CAV Anderson Negrini foi multado em R$ 1 mil e pegou 360 dias de suspensão de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol e a Federação Paulista de Futebol. “Achei uma decisão muito firme para algo que foi uma brincadeira. Ficou pesado para ele”, avaliou Marcelo Stringari. Segundo consta, a princípio, a defesa de Negrini acatou a decisão e de momento não irá recorrer.