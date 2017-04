"Está muita enrolada essa história”, resumiu Antonio Assunção Olim, o Delegado Olim, ao ser questionado sobre o andamento do caso

publicado em 10/04/2017

Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Delegado OIim, aguarda as investigações policiais (Foto: Divulgação)

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol, Antonio Assunção Olim, o Delegado Olim, observa pontos mal explicados na denúncia do Mogi Mirim em relação a uma tentativa de suborno da Votuporanguense relativa à partida em que o Sapo foi derrotado por 2 a 0, na Arena Plínio Marin. “O presidente fala uma coisa, os jogadores falam outra. Está muita enrolada essa história”, resumiu, ao ser questionado pelo repórter Diego Ortiz do jornal O Popular de Mogi Mirim.

O estranhamento de Olim em relação à denúncia feita ao TJD está relacionado especialmente a um depoimento do presidente Luiz Henrique de Oliveira de que um homem grisalho, representando a Votuporanguense, teria ido ao hotel onde o Mogi Mirim estava concentrado e oferecido R$ 15 mil aos integrantes do time para que perdessem a partida.

Inicialmente, a denúncia apontava apenas mensagens enviadas via WhatsApp pelo então supervisor de futebol da Votuporanguense, Anderson Negrini, ao zagueiro Marcelinho, ex-jogador do CAV, oferecendo uma grana pela “entrega” da partida.

Uma cópia com as mensagens de Negrini, que acabou pedindo demissão da Alvinegra em virtude do episódio, foi anexada ao processo. No entanto, a versão da visita ao hotel não foi confirmada pelos jogadores, segundo Olim. “O presidente falou, os jogadores não”, colocou, lembrando ainda que outro ponto mal explicado é o fato de o presidente do Mogi não saber dizer quem é o homem grisalho que procurou os integrantes do time no hotel.

Desta forma, Olim entende ser o assunto de cunho policial e espera conhecer os resultados das investigações. Além da denúncia ao TJD, por recomendação da Federação Paulista, o Mogi registrou boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), em São Paulo.

Além do resultado das investigações, Olim aguarda um parecer do procurador geral para definir o andamento do caso. Na sessão de ontem do TJD, o caso não foi a julgamento. Olim espera ter mais informações sobre o assunto até amanhã.

Votuporanguense

Em contato com o presidente Marcelo Stringari, na tarde de ontem, o dirigente afirmou estar tranquilo quanto as acusações e já trata o caso como passado. “Estamos focados dentro de campo para o confronto contra o Rio Preto amanhã, em casa. Estamos à disposição do TJD caso a denúncia prossiga”, declarou.