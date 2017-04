Prática esportiva receberá incentivo a mais por parte do prefeito João Dado e atuará nas categorias sub-16 a sub-21, para ambos os sexos

publicado em 03/04/2017

Inscrições já estão abertas

Graças à parceria que a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, mantém com a Unifev, mais um projeto está sendo implantado no município. "O prefeito João Dado determinou e deu carta branca para que seja iniciado um grande projeto voltado para o futebol de campo", informa o secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha. "De início, apenas com atletas do sexo masculino, mas dentro de um mês, já começaremos também com o futebol feminino", completa.

O projeto futebol será desenvolvido pelo instrutor da Secretaria, Sidnei "Pigmeu" Santana, que explica como será a metodologia de trabalho. "Vamos focar as categorias sub-16 a sub-21, com atividades realizadas durante a semana em comum com os atletas do futsal no Ginásio Hernani de Mattos Nabuco, mas com treinamento no gramado de futebol da Cidade Universitária, aos sábados, pela manhã", detalha Pigmeu. "Para poder frequentar os treinos, será necessário o preenchimento de uma ficha individual", conclui.

Como os treinamentos começam neste sábado, 8 de abril, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas somente no ginásio, na rua Canadá, 4217, bairro Jardim Santo Antônio, à partir das 18h. "A incumbência que recebemos do prefeito João Dado é realizar um trabalho de base de forma continuada, como já é feito com o futsal. Preparando equipes competitivas, porém com foco na formação cidadã e qualidade de vida, afastando estes jovens dos caminhos das drogas e da marginalidade", informa o secretário de Esportes.

