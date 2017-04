A Votuporanguense tem pelo menos três baixas confirmadas para o restante do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 06/04/2017

Marcão, Marzagão e Elvinho não vestem mais a camisa do CAV na Série A2 Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade

Fábio Ferreira

A Votuporanguense tem pelo menos três baixas confirmadas para o restante do Campeonato Paulista da Série A2. Segundo o Departamento Médico (DM) do clube, o zagueiro Marcão, o volante Marzagão e o meia Elvinho não se recuperarão de lesões a tempo de jogar as quatro últimas rodadas da competição. O atacante Nathan e o lateral-esquerdo Maninho também estão em tratamento no DM e são dúvidas contra o XV de Piracicaba.

De acordo com o diagnostico de exames, o zagueiro Marcão tem uma lesão de 2cm com edema e o tempo de recuperação será de 15 a 20 dias. Já o volante Marzagão sofre com uma tendinite no adutor e uma fratura por stress na região do púbis. O meia Elvinho ainda aguarda uma ressonância magnética do joelho para saber as condições, mas tem dificuldades para se movimentar e provavelmente não retorne a tempo.

Sobre as lesões do atacante Nathan e do lateral-esquerdo Maninho, o fisioterapeuta Danilo Lima apontou que prefere aguardar exames para depois falar se os dois terão ou não condições de encarar o XV de Piracicaba. O atacante deixou a partida contra o Mogi com um desconforto no adutor e Maninho está com um edema no posterior esquerdo. Apesar da cautela, dificilmente eles estarão à disposição do técnico Gilbertão.

Questionado sobre a intensa movimentação do DM nos últimos dias, o fisioterapeuta do CAV afirmou que em fim de temporada é normal mais jogadores lesionados. “É um campeonato muito competitivo e são dois jogos na semana às vezes sem muito tempo para a recuperação. Isso fora as viagens que também desgastam o atleta. É normal neste período e vamos trabalhar para deixar o máximo de atletas à disposição do treinador”, concluiu.