Alvinegra pressiona durante todo o jogo, mas fica no 1 a 1 contra o Capivariano; time agora encara o Bragantino, fora, para ficar na A2

publicado em 15/04/2017

Alvinegra pressionou adversário durante todo o jogo, mas não conseguiu sair do empate (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Fábio Ferreira

Foi emoção do começo ao fim na tarde deste sábado (15) na Arena Plínio Marin. A Votuporanguense foi superior ao Capivariano durante todo o jogo, pela 18ª rodada do Paulista da Série A2, mas depois de sair atrás do placar sofreu para conseguir o empate. O resultado de 1 a 1 tirou do CAV a chance de encerrar a briga pelo rebaixamento com uma vitória em casa. A Alvinegra agora, dependendo dos demais resultados da rodada, poderá entrar na última rodada, contra o Bragantino, fora de casa, precisando somar pontos.

A Votuporanguense soma 23 pontos e permanece em 12º lugar, podendo ainda ser ultrapassada no complemento da rodada. Para chegar a última rodada, no próximo domingo (23), diante do Bragantino, sem precisar somar pontos, o CAV tem que torcer para que Velo Clube, Barretos e Mogi Mirim não vençam seus confrontos. Caso contrário a Alvinegra terá que vencer o Bragantino para não depender de nenhuma combinação de resultados.

Já o Capivariano, em 17º, com apenas 19 pontos, pode ser decretado rebaixado ainda ao longo desta rodada. O time de Capivari só pode chegar aos 22 pontos e assim dependeria de uma grande combinação de resultados para escapar da Série A3. A equipe do técnico Antônio Picoli encara o já rebaixado União Barbarense, em casa, na última rodada.

A reapresentação do elenco da Alvinegra está marcada para a próxima terça-feira (18). O técnico GIlbertão terá como reforço para a última rodada o meia Paulo Josué e o lateral Felipe Gregory, que retornam de suspensão automática e ficam à disposição do treinador. A semana com certeza será de muito trabalho, conversa e cobrança na Alvinegra.

O jogo

Com modificações na equipe, a Votuporanguense começou melhor. Todas as jogadas perigosas do CAV passavam pelos pés de Artur, volante que jogou improvisado como meia na vaga do suspenso Paulo Josué. O Capivariano dava espaço e a Alvinegra chegava com facilidade na área do adversário.

O primeiro tempo praticamente foi uma blitz do ataque do CAV em cima da defesa do time de Capivari. Paulo Henrique e Artur arriscaram em chutes de sobra de lançamento e quase abriram o placar. A proposta do Capivariano era clara de apostar nos contra-ataques.

A melhor oportunidade do CAV aconteceu aos 41 minutos em um bombardeio para cima do goleiro Ygor Vinhas. Pacheco e Artur soltaram duas bombas para as defesas milagrosas do goleiro adversário.

Ainda nos acréscimos, aos 50 minutos, Uálisson Pikachu teve grande chance em chute diagonal, mas novamente Ygor Vinhas fez excelente defesa. E foi no rebote que nasceu a jogada do gol do Capivariano. Os visitantes saíram com toques rápidos e Bill ficou na cara do gol para, surpreendentemente, abrir o placar para o Capivariano. Era a bola que o Capivariano esperou durante todo o primeiro tempo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o técnico Gilbertão, atrás do placar, foi ousado na substituição. Ele sacou o volante Paulo Henrique e colocou o atacante Nathan. Assim o CAV começou a segunda etapa com quatro atacantes em campo para buscar o empate.

E logo aos dois minutos, Anderson Cavalo quase marcou. O camisa 9 mergulhou para desviar cruzamento de cabeça e só não estufou as redes porque o goleiro adversário salvou na ponta dos dedos. Era mais uma reprise do primeiro tempo com uma Votuporanguense em cima no ataque e um Capivariano todo recuado.

Com o passar do tempo, o nervosismo começou a tomar conta da Alvinegra. O time agredia o adversário, mas a bola insistia em não entrar. Era um jogo de ataque contra defesa o tempo todo. Foi então que o técnico Gilbertão resolveu mudar e fez uma alteração dupla. Saíram Anderson Cavalo e Pacheco para as entradas de Thiago Miracema e Deijair. O jogo seguiu do mesmo jeito.

Foi só em um lance de escanteio, aos 39 minutos, que o CAV chegou ao empate. O lateral-direito Douglas apareceu livre no meio da área e testou firme para o delírio dos 871 torcedores que acompanhavam o jogo na Arena. A festa foi grande já que o empate complicaria a Alvinegra para última rodada.

Quando aos 44 minutos o volante Pablo, do Capivariano, foi expulso por entrada violenta de carrinho por trás, a pressão da Alvinegra que já era grande ficou ainda maior. O árbitro Leandro Marinho assinalou oito minutos de acréscimo e renovou a esperança do torcedor por uma virada.

A torcida inflamou e a Alvinegra cresceu em campo. O time tentava a virada com lançamentos na área e chutes de longa distância. Deijair arriscou duas vezes de longe e exigiu boas defesas. Anderson Magrão e Thiago Miracema também tiveram suas chances. Mas, no fim, o empate permaneceu no placar até o apito final. Apesar de arrastar a luta contra o rebaixamento para a última rodada, o torcedor do CAV reconheceu a entrega em campo e o time deixou o gramado aplaudido. Domingo que vem tem mais emoção.