Votuporanguense e Mogi Mirim duelam hoje, às 15, na Arena Plínio Marin

publicado em 01/04/2017

Gilbertão conversou muito com os jogadores antes do jogo Foto: Rafael Nascimento/CAV

Fábio Ferreira

O CAV praticamente esgo tou todas as oportunidades que teve de se afastar da zona do rebaixamento da Série A2. Hoje, às 15h, na Arena Plínio Marin, pela 15º rodada, contra o Mogi Mirim, a partida é encarada como a primeira decisão de uma série de confrontos diretos contra equipes que lutam contra a zona da degola. Serão quatro “jogos de seis pontos” contra Mogi Mirim (15º), XV de Piracicaba (14º), Rio Preto (18º) e Capivariano (19º).

Para o confronto decisivo de hoje, o técnico Gilbertão mais uma vez mexe no time do CAV. Com problemas de lesões, o treinador promove a estreia do zagueiro Willyan e mantém Pacheco, na lateral, e Uálisson Pikachu, no ataque. O atacante Nathan é outro quer volta de suspensão e também começa jogando. Já o volante Marzagão que era dúvida está fora do jogo, assim como o zagueiro Marcão e o meia Elvinho.

Depois de quase 1h de palestra com todo elenco reunido na beira do campo e palavras como “é nossa hora”, “vamos nos entregar ao máximo”, “dia de decisão”,o técnico Gilbertão conduziu um coletivo e confirmou a Votuporanguense. O time encara o Sapo com: Vitor Prada; Pacheco, Marcelo Godri, Willyan e Maninho; Xaves, Paulo Henrique e Paulo Josué; Uálisson Pikachu, Nathan e Anderson Cavalo.

Questionado sobre como motivar o time para uma partida tão importante após uma goleada, o técnico Gilbertão falou em profissionalismo. “Os atletas têm que ser profissionais agora porque a situação que nós estamos foi nós mesmos que nos colocamos. O maior ânimo é ser profissional para encarar este jogo como uma decisão”, declarou.

O treinador da Alvinegra afirmou que espera um jogo muito difícil e apontou que o Migi Mirim vem em uma crescente depois de trocar toda sua comissão técnica. “As dificuldades são feitas para serem superadas. Nem sempre se ganha jogo na técnica, às vezes vai na força. Jogos deste tipo acredito que se vença na raça, na garra e na camisa”, concluiu.

Atualmente a Votuporanguense tem 15 pontos e se encontra na 13º colocação da competição. Já o adversário de hoje, o Mogi Mirim, tem 14 pontos e é o primeiro time na zona do rebaixamento em 15º cugar.





Mogi Mirim

O técnico Mário Júnior terá duas baixas para o duelo contra a Votuporanguense. Ele não vai contar com o lateral-direito Rodrigo e o zagueiro Emerson, ambos suspensos por terem recebido terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Batatais, na rodada passada. Thiago Gomes e Gustavo devem ficar com as vagas.