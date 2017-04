Rafael Alexandrino dos Santos, mais conhecido como Makanaki, de 33 anos, foi preso no dia 12 de março

publicado em 04/04/2017

Fábio Ferreira

Com elenco reduzido e diversos jogadores no Departamento Médico (DM), o técnico Gilbertão enfim recebeu uma boa notícia na Votuporanguense. O atacante Makanaki deixou a cadeia pública de Guarani D’Oeste no fim da tarde de ontem e já reintegra o elenco do CAV para o prosseguimento do Campeonato Paulista da Série A2.

Rafael Alexandrino dos Santos, mais conhecido como Makanaki, de 33 anos, foi preso no dia 12 de março, após o jogo entre Votuporanguense e Guarani, na Arena Plínio Marin. Ele foi detido depois de ser acusado de atrasar mais de R$ 100 mil no pagamento de pensão alimentícia.

Depois de 20 dias na prisão, Makanaki foi liberado após conseguir um habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou a prisão ilegal. O processo contra o atacante por atraso de pensão alimentícia segue com execução até a renegociação da dívida.

Makanaki chegou ao CAV por indicação do ex-técnico Ito Roque. Makani e já soma um gol com a camisa da Votuporanguense nesta Série A2. Ele marcou o segundo gol da Alvinegra na vitória por 2 a 0 contra o Barretos, na Arena Plínio Marin, pela terceira rodada da competição.