Zagueiro Willyan abriu o placar e Anderson Magrão desviou chute de Paulo Josué para garantirem a vitória da Votuporanguense

publicado em 01/04/2017

Willyan e Magrão garantiram a vitória do CAV (Foto: A Cidade)

Fábio Ferreira

Foi mais na base da raça e da vontade do que na técnica, mas enfim a Votuporanguense voltou a vencer na Arena Plínio Marin, na tarde deste sábado (1), pelo Campeonato Paulista da Série A2. A Alvinegra bateu o Mogi Mirim por 2 a 0 e agora respira aliviada ainda mais distante da zona do rebaixamento. Os gols do CAV foram marcados no segundo tempo com o zagueiro Willyan, de cabeça, e o atacante Anderson Magrão, após desviar chute de longe de Paulo Josué.

Com a vitória a Votuporanguense chega aos 18 pontos e fica em 12 º lugar. Já o Mogi agoniza na zona do rebaixamento, em 15 º lugar, com apenas 14 pontos. O CAV segue a maratona de confrontos diretos contra times que lutam para não cair. Na próxima sexta-feira (1), a equipe do técnico Gilbertão enfrenta o XV de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra. Depois, são dois confrontos em casa contra Rio Preto e Capivariano.

O jogo

A Votuporanguense começou como se esperava, em cima do Mogi Mirim para tentar abrir o placar cedo e ganhar tranquilidade na Arena Plínio Marin. O CAV foi superior em volume de jogo e posse de bola, mas pecava nas finalizações.

As melhores chances do primeiro tempo foram da Alvinegra. Em lance de confusão na área, o atacante Anderson Cavalo ficou cara a cara com o goleiro Poti, mas chutou desequilibrado e no centro do gol. Já o meia Paulo Josué emendou uma bomba de fora da área e exigiu boa defesa.

Já o Mogi jogava com mais cautela e só saia para o ataque em lances de contra-ataque. O goleiro Vitor Prada, do CAV, praticamente assitiu os primeiros 45 minutos. Edinho, de falta, foi o que chegou mais perto do gol da Alvinegra ao bater por cima do travessão.

Para o segundo tempo, o técnico Gilbertão sacou o volante Paulo Henrique, que não estava bem na partida, e jogou o time para frente com a entrada do atacante Anderson Magrão. Mal começou a etapa final e Nathan sentiu e foi substituído por Thiago Miracema.

E mais na base da raça do que na técnica o CAV seguia melhor. A jogada mais comum era bola na área para Anderson Cavalo e Magrão. Em um lance de rebote, após cruzamento, Cavalo quase inaugurou o placar, mas a bola saiu prensada para fora.

E depois de tanto tentar, aos 16 minutos, aconteceu o gol da Alvinegra. E foi de estreante. Paulo Josué cobrou falta na medida para o zagueiro Willyan subir no 5º andar e testar forte para o gol. Foi um misto de alívio e alegria na Arena.