Equipes ficaram no 0 a 0 no Estádio Barão da Serra Negra, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 07/04/2017

Alvinegra comemorou muito um ponto conquistado fora (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Fábio Ferreira

Mesmo com diversos desfalques, o Clube Atlético Votuporanguense deu um passo importante na luta contra o rebaixamento na noite desta sexta-feira (7), no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Em confronto direto contra a degola, a Alvinegra segurou o XV de Piracicaba e arrancou empate precioso de 0 a 0 fora de casa pela 16ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

Alvinegra ainda teve a chance de sair coma vitória em belo chute de Anderson Cavalo, que só parou em excelente defesa do goleiro do XV. Zaga da Alvinegra também foi bem e aliviou todas as investidas do Nhô Quim. Com o resultado o time chega a 19 pontos e mantém a 12ª colocação. O XV chega aos mesmo 19 pontos, mas fica em 13º lugar por ter menos vitórias na competição.

A Votuporanguense agora volta a campo já na próxima quarta-feira (12), às 15h, na Arena Plínio Marin, para enfrentar o time do Rio Preto, em confronto direto contra a zona do rebaixamento. Já a equipe do XV de Piracicaba encara no mesmo dia, mas às 20h, o time do Batatais, fora de casa.

O jogo

Antes mesmo da partida começar a Votuporanguense foi forçada a fazer uma alteração de última hora. Douglas, que jogaria como volante, passou mal no vestiário e foi substituído por Paulo Henrique. Pelo esquema tático mais defensivo, a intenção do técnico Gilbertão era de pelo menos conquistar o empate em Piracicaba.

O jogo tomou clima de decisão para o XV de Piracicaba, que jogava por uma vitória em casa para se distanciar do rebaixamento. Não foi um primeiro tempo de bom futebol para os torcedores que compareceram no Estádio Barão de Serra Negra. O jogo era muito disputado e sem grandes chances de gols para ambos os times.

Mesmo jogando fora de casa, a melhor oportunidade de abrir o placar foi da Votuporanguense no fim da primeira etapa. O atacante Anderson Cavalo soltou uma bomba em chute cruzado e o goleiro Mateus Pasinato fez um milagre ao desviar a bola para escanteio.

O segundo tempo foi praticamente uma cópia da primeira etapa: jogo truncado no meio de campo e poucas chances. O XV de Piracicaba chegava desesperado em lançamentos de bolas aéreas, mas os zagueiros Willyan e Marcelo Godri estavam entrosados e afastavam o perigo sem dificuldades.

Quando sentiu que poderia até ganhar a partida em uma bola, o técnico Gilbertão trocou os dois atacantes por sangue novo no ataque. Anderson Cavalo e Uálisson Pikachu saíram para as entradas de Anderson Magrão e Thiago Miracema. O jogo seguiu amarrado no meio campo até o apito final. Sob vaias da torcida do XV para o time da casa, os jogadores da Votuporanguense comemoram muito o resultado no centro do gramado.