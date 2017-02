Alvinegra dominou o adversário durante a maior parte do jogo; em falha de Gatti e bobeira da zaga, o Azulão venceu a partida

publicado em 01/02/2017

Alvinegra foi melhor durante a maior parte do jogo (Foto: Celso Luiz/DGABC)

Fábio Ferreira

A Votuporanguense segue sem pontuar no Campeonato Paulista da Série A2. Depois de abrir o placar e jogar melhor do que o São Caetano, na noite desta quarta-feira (1), no Estádio Anacleto Campanella, o time do técnico Ito Roque acabou sendo derrotado, de virada, por 2 a 1. O meia Paulo Josué marcou para o CAV e Magrão, de cabeça, e Ermínio, aos 43 do segundo tempo, marcaram para o Azulão. O próximo jogo da Votuporanguense é contra o Barretos, neste sábado (4), na Arena Plínio Marin.

O jogo

Com três mudanças do time que estreou contra o Água Santa, a Votuporanguense foi mais ousada fora de casa. O técnico Ito Roque optou por começar com três volantes no meio-campo, Xaves, Paulo Henrique e Marzagão, e assim o meia Paulo Josué ficou mais livre para criar jogadas no ataque.

Sob muita chuva e um campo pesado, o jogo foi equilibrado na primeira etapa. O São Caetano teve até mais oportunidades de abrir o placar, mas não levou grande perigo ao gol do goleiro Gatti. A marcação da Alvinegra esteve muito bem.

No fim do primeiro tempo, aos 42 minutos, Nathan quase abriu o placar para a Alvinegra depois de uma bobeira da zaga do Azulão. O zagueiro Sandoval escorregou e o atacante do CAV partiu em direção ao gol. Só não marcou porque Magrão consertou a falha do companheiro e afastou.

Na volta do intervalo o técnico Ito Roque trocou o camisa 9 Jean Carlos pelo atacante Thiago Miracema. E na primeira participação dele no jogo, o camisa 18 quase estufou as redes. Ele driblou dois zagueiros e bateu cruzado. O goleiro Lucas Frigeri tirou na ponta dos dedos.

Depois, aos 12 minutos, foi a vez de Gatti fazer grande defesa e salvar o CAV, após chute cruzado do meia Francisco Alex. Melhor na partida, a Votuporanguense seguia pressionando o Azulão. Em cobrança de falta de Paulo Josué, o zagueiro Marcelo Godri desviou e a bola explodiu no travessão do São Caetano.

E aos 21 minutos a justiça foi feita ao melhor time em campo. Paulo Josué, que ficou de fora do primeiro jogo com dores muscular, fez um golaço no Anacleto Campanella. O camisa 10 cortou o defensor do Azulão e bateu com categoria no ângulo: 1 a 0 para a Alvinegra. Após o gol, o meia sentiu uma fisgada e pediu substituição.

Como alertado pelo técnico Ito Roque, aos 33 minutos, o empate do Azulão aconteceu em lance de bola aérea. Após cobrança de escanteio, o goleiro Gatti tentou cortar a bola e socou o ar. O atacante Lincom aproveitou a falha e completou de cabeço: 1 a 1.

Mal igualou o marcador, dois minutos depois o time do ABC quase virou. O goleiro Gatti fez dois milagres e só conseguiu afastar o perigo já deitado com os pés. De forma natural, o CAV foi recuando para segurar o placar e o Azulão crescendo na partida.