Ito Roque não confirmou equipe, mas realizou último treino na Arena com Douglas, Paulo Henrique e Paulo Josué no time titular

publicado em 01/02/2017

Recuperado de lesão muscular, o meia Paulo Josué está confirmado como titular para a partida contra o Azulão (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira





A Votuporanguense tem hoje novo desafio pela 2ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Depois de estrear com derrota em casa, no último sábado, a Alvinegra encara o São Caetano, às 20h, no Estádio Anacleto Campanella. O técnico Ito Roque não confirmou a equipe titular, mas realizou o último treino antes do confronto com três mudanças no time que enfrentou o Água Santa.

A boa notícia fica por conta do retorno do meia Paulo Josué, que está confirmado para o jogo. O camisa 10 está recuperado de uma lesão muscular e irá começar entre os titulares nesta quarta-feira. Outra novidade que pode pintar na equipe é o lateral-direito Douglas na vaga de Pacheco. Douglas treinou durante todo o apronto final entre os titulares.

A principal mudança deve ocorrer no meio-campo. O técnico Ito Roque testou durante o treinamento final o zagueiro Paulo Henrique como volante na vaga do meia Elvinho. O jogador já cumpriu a função na temporada passada quando foi emprestado ao Desportivo Brasil na Série A3. Caso a mudança seja concretizada, o setor ficaria com Xaves e Paulo Henrique na marcação, Marzagão um pouco à frente, e Paulo Josué na articulação de jogadas.

Questionado sobre as possíveis alterações, o técnico Ito Roque preferiu fazer mistério antes da partida. "Treinei uma outra situação e vou pensar se concretizo para o jogo de amanhã (hoje). Uma coisa que é certa é a entrada do Paulo Josué no lugar do Kléber". O elenco da Alvinegra já está em São Caetano do Sul desde o fim da tarde de ontem. A Rádio Cidade AM 1190 transmite a partida e o pré-jogo a partir das 18h.





São Caetano

O São Caetano, que vem de vitória fora de casa contra o Sertãozinho, não possui nenhum desfalque por suspensão. Por isso, a tendência é que o treinador Luiz Carlos Martins mande a campo a mesma escalação da última partida. “Será outra pedreira. Não existe jogo fácil na divisão, pois a Série A2 é mais competitiva que a Série A1. Não pode brincar. Nosso pensamento é sempre somar pontos para chegar, primeiro, entre os quatro”, afirmou o técnico.

Atuando em seus domínios, o São Caetano obteve ótimo aproveitamento jogando no Anacleto Campanella na edição passada do estadual. Em 11 partidas realizadas em casa, o São Caetano conquistou sete vitórias, três empates e sofreu apenas uma derrota.