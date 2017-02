Gols da Votuporanguense saíram no primeiro tempo com Marcão, de cabeça, e depois no segundo tempo com Makanaki

publicado em 04/02/2017

O zagueiro Marcão, de cabeça, fez o gol do CAV no primeiro tempo (foto: Elton Capozi/ A Cidade)

Fábio Ferreira

Foi no sufoco, mas enfim a Votuporanguense somou os primeiros pontos no Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer o Barretos por 2 a 0, na tarde deste sábado (4), na Arena Plínio Marin, pela terceira rodada da competição. O zagueiro Marcão, de cabeça, no primeiro tempo, e Makanaki, no segundo tempo, marcaram para o CAV, que melhorou muito na etapa final.

A Votuporanguense agora tem semana cheia de folga na Série A2 e volta a campo somente no próximo domingo (12) contra o Juventus, na Rua Javari. O Barretos mais uma vez joga fora de casa, também no próximo domingo, contra o Mogi Mirim.

Jogo

Sob pressão de somar os primeiros pontos na competição, o CAV começou cauteloso contra o Barretos. O time do técnico Ito Roque até tinha maior posse de bola nos primeiros 30 minutos, mas era o Barretos o time mais perigoso em campo. Logo aos 7 minutos, em descida pela esquerda, Russo cortou Felipe Gregory e bateu com perigo por cima do gol de Gatti.

O primeiro chute ao gol do CAV veio de jogada individual de Thiago Miracema, que ganhou dividida de jogo de corpo e chutou forte da entrada da área. A bola passou pro cima do gol do goleiro Wanderson. Com um jogo muito truncado no meio-campo e de forte marcação, as chances de ambos os times aconteciam de jogadas de cruzamentos na área. Aos 40 minutos, o Barretos só não abriu o placar em um desses cruzamentos porque Douglas antecipou a marcação e cortou a bola que sobraria livre para Wesley.

Se nem o CAV e nem o Barretos faziam uma boa partida, aos 42 minutos o zagueiro Marcão facilitou a vida da Alvinegra ao subir mais alto que todo mundo em lance de escanteio e abrir o placar de cabeça para a Votuporanguense. Gol chorado. A bola ainda tocou na trave antes de ultrapassar a linha do gol.

No apito final do primeiro tempo, muita pressão da comissão técnica e jogadores do Barretos no árbitro Leonardo Ferreira Lima. Eles cobravam a arbitragem de favorecer o CAV na marcação de faltas. No vestiário, diretores do Touro do Vale ainda gritaram ameaças ao quarteto de arbitragem.

E se o futebol da Alvinegra não foi dos melhores, o time voltou ligado no 220 na segunda etapa. Logo aos 6 minutos quase saiu o segundo gol. Douglas fez boa jogada na lateral direita e a bola sobrou para o meia Paulo Josué, que bateu cruzado com muito perigo.

A Alvinegra também perdeu grande chance de ampliar aos 11 minutos. Em lance de contra-ataque puxado por Paulo Josué, Felipe Gregory recebeu bola rolada na entrada da área e desperdiçou boa chance de fazer o segundo gol do CAV.