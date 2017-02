Técnico Ito Roque segue esquema tático com três volantes para buscar primeiros pontos na A2, hoje, às 16h, na Arena Plínio Marin

publicado em 04/02/2017

CAV realizou último treino antes do jogo na tarde de ontem, na Arena Plínio Marin

Depois de duas derrotas no Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense tenta hoje contra o Barretos, às 16h, na Arena Plínio Marin, somar os primeiros pontos na competição para evitar uma crise no clube. Satisfeito com o rendimento da equipe na última rodada, contra o São Caetano, o técnico Ito Roque repete o mesmo time com três volantes: Xaves, Paulo Henrique e Marzagão. No ataque, Thiago Miracema fica com a vaga de Jean Carlos, dispensado, e fará dupla com Nathan.

“A gente espera repetir o bom futebol do último jogo e a diferença é mudar o resultado”, declarou o treinador Ito Roque. O comandante da Alvinegra antecipou que pediu ao time para que “dentro de casa a gente faça pressão no adversário e tente não deixar eles saírem com facilidade para jogar”. A palavra de ordem de Ito Roque é permanecer no campo de ataque, mas sem perder o equilíbrio defensivamente.

Uma das preocupações do técnico Ito Roque é quanto a situação de Paulo Josué. O meia, que já ficou de fora da estreia com dores musculares, sentiu uma fisgada contra o São Caetano e foi substituído na metade do segundo tempo. O treinador afirmou que ele começa jogando, mas ainda há dúvida se aguenta o tempo todo. Caso tenha que ser substituído, Elvinho e Uálisson Pikachu são as opções.

Outro que falou sobre a importância do jogo de hoje e a pressão natural por uma vitória foi o goleiro Gatti. “Claro que nós jogadores ficamos incomodados porque do primeiro para o segundo jogo teve uma mudança muito grande em questão de jogar bem, mas os resultados não vieram. Mas sabemos que não podemos deixar passar batido a pontuação, ainda mais em um campeonato tão difícil. A tendência é que contra o Barretos o time esteja mais solto e agressivo, pronto para buscar os três primeiros pontos na A2”, analisou.





Dispensa de Jean Carlos

Sobre a dispensa do atacante Jean Carlos, o técnico Ito Roque afirmou que não se surpreendeu com a atitude da diretoria e que foi o melhor para o grupo, que está focado e comprometido com o trabalho. “É um ótimo atacante, de um nível muito bom, mas que a cabeça não é voltada em termos de comprometimento. Eu já sabia e passei a diretoria porque já havia acontecido isso no Rio Preto e na Matonense. Mesmo assim apostamos e não deu certo”.

Barretos

O Barretos deve ter uma estreia contra o CAV. Vindo de uma importante vitória dentro de casa, o técnico Márcio Ribeiro ganhou a opção do lateral-esquerdo Tarracha, que vinha se recuperando de uma lesão no Departamento Médico. Se ele for liberado, o treinador pode apostar na sua entrada no lugar de Samuel, que é considerado o reserva da posição.