Jogo foi no campo de Álvares Florence e o técnico Ito Roque testou uma equipe "secundária"

publicado em 20/01/2017

De três jogos para testes, Alvinegra chegou a segunda vitória (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Fábio Ferreira





Em preparação para o Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense venceu o jogo-treino contra o Costa Rica-MS por 3 a 1. A partida foi realizada na tarde de ontem no estádio municipal de Álvares Florence. Os gols do CAV foram marcados pelo zagueiro Willyan, o atacante Picachu e o lateral-direito Douglinhas. O Costa Rica-MS descontou com Adriano.

O técnico Ito Roque colocou em campo uma equipe considerada reserva até o momento. Os titulares foram poupados para a partida amistosa de hoje, às 16h, na Arena Plínio Marin, contra o Mirassol. Durante o jogo, o treinador da Alvinegra promoveu apenas uma alteração: Thiago Miracema saiu para a entrada de Anderson Magrão.

O primeiro gol da Alvinegra veio aos 15 minutos de jogo. Após cruzamento de bola parada de Souza, o zagueiro Willyan desviou de cabeça. O Costa Rica só não empatou ainda no primeiro tempo porque o goleiro Paulo Roberto fez duas excelentes defesas.

No segundo tempo, o CAV voltou melhor e adiantou a marcação para pressionar o adversário. Deu certo. O atacante Picachu recebeu na entrada da área, tirou o zagueiro e bateu para ampliar: 2 a 0 para o CAV. Depois, Adriano aproveitou rebote para descontar para o Costa Rica. E antes do fim, aos 43, em perfeita cobrança de falta, Douglinhas decretou a vitória do CAV.