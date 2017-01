Apenas dois municípios do interior serão contemplados com a nova proposta do Governo do Estado, de formação de atletas de alto nível: Votuporanga e Marília

publicado em 19/01/2017

O secretário de Esporte e Lazer, Mineiro, Airton Carlini e Xaninho

Depois de ser a única cidade do interior a sediar o projeto dos Centros de Excelência, na modalidade de Natação, em parceria do Governo do Estado de São Paulo e Federação Aquática Paulista, Votuporanga será contemplada com um novo convênio, que trará importantes benefícios na formação de atletas.

Por delegação do prefeito João Dado, o secretário municipal de Esporte e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha esteve no início desta semana na capital paulista, para um encontro com Airton Carlini, assessor de Marketing e Comunicação da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para tratar da implantação do Centro de Formação Esportiva em Natação.

Acompanhado pelo professor Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, o secretário votuporanguense apresentou os projetos do prefeito João Dado para investimentos na área esportiva, inclusive na descoberta de novos talentos nas diversas modalidades esportivas, principalmente na natação. "Integrando este projeto, que de início abrangerá apenas dois municípios no interior, Marília e Votuporanga, o município receberá recursos para investir na formação de uma geração de nadadores", comemora Cunha. Ele comenta ainda que "a grande vantagem é que o trabalho feito até agora não será perdido, já que os atletas atendidos atualmente pelo Centro de Excelência poderão permanecer no projeto".

O secretário explicou que a nova sistemática da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, vai ao encontro do projeto do prefeito João Dado, que objetiva desenvolver uma geração de atletas nas mais diferentes modalidades. "É uma conquista muito grande do prefeito, pois, para se ter uma ideia, na modalidade de natação, serão apenas dois centros, aqui e Marília, que farão a preparação inicial dos novos talentos do esporte. Eles poderão ser encaminhados, posteriormente, para o Centro de Excelência, em Pinheiros, na capital, que terá a estrutura necessária para formação de atletas de alto nível”, ressaltou.