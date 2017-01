Montagem foi publicada na página oficial do Marília no Facebook

publicado em 04/01/2017

Fabio Ferreira

Uma publicação nas redes sociais da página oficial do Marília Atlético Clube ganhou enorme repercussão na tarde de ontem. O clube lançou a campanha #PagaNoisPalito para cobrar publicamente o meia Victor Palito, ex-Votuporanguense, para que ele pague as passagens aéreas que o MAC desembolsou para trazê-lo do Maranhão a Marília. A bronca é que o meia estava acertado com o clube e seria apresentado na terça-feira (3), mas foi anunciado ontem como reforço do Flamengo de Guarulhos para a Série A3.

"O atleta Victor Palito, que deveria se apresentar no MAC ontem (terça-feira), acabou se apresentando no Flamengo de Guarulhos. Sabendo que o clube pagou duas passagens pra ele, uma de São Luís/MA para São Paulo e outra de São Paulo para Marília e o atleta acabou ficando por Guarulhos, decidimos lançar a campanha #PagaNoisPalito com o objetivo de receber do atleta o dinheiro gasto nessas passagens", diz a publicação.