Na véspera da estreia, técnico Ito Roque faz mistérios sobre escalação e exalta preparação do grupo para início da Série A2

publicado em 27/01/2017

Dúvidas antes da estreia: técnico Ito Roque e preparador físico Jean Cova observam movimentação dos atletas (Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira





É amanhã! Depois de 45 dias de preparação, desde o dia 12 de dezembro, o elenco da Votuporanguense enfim estreia no Campeonato Paulista da Série A2. Para a partida na Arena Plínio Marin, às 16h, o técnico Ito Roque faz mistérios e aguarda um posicionamento do departamento médico para saber os jogadores disponíveis. O treino da tarde de hoje será de portões fechados para evitar qualquer informação ao time adversário, que já está na cidade desde ontem.

Dos possíveis titulares, dois jogadores passaram o dia de ontem em tratamento no departamento médico (DM) com o fisioterapeuta Danilo Lima e o massagista Pedro Basso. São eles o meia Paulo Josué, que aguarda avaliação de uma distensão muscular, e o atacante Nathan, que sentiu o adutor durante o treinamento da última quarta-feira.

Apesar de nada grave, o caso de Paulo Josué é o que mais preocupa. Caso as dores persistam, o meia deve ficar de fora da estreia. O volante Kléber, que treinou na posição ao longo da semana, deve ser o escolhido. “Acredito que seria o mais apropriado. É um jogado que tem força tanto na marcação quanto no apoio ofensivo”, comentou Ito Roque. Já Nathan faz tratamento apenas por precaução e não deverá ser problemas para estar à disposição.

O comandante da Alvinegra afirmou que o grupo está preparado e exaltou a experiência do seu elenco. “Conversamos e trabalhamos muito ao longo da semana para não errarmos nos detalhes como contra o Mirassol. Também orientamos os atletas em relação a ansiedade da estreia para isso não mexer com a tranquilidade do grupo. Temos um time experiente e de jogadores rodados, que tenho certeza saberão lidar com as adversidades em campo”.





Água Santa

Sobre o adversário de amanhã, o Água Santa, o técnico Ito Roque destacou a excelente bola parada do time do técnico Jorginho. “É um time tipicamente forte e altamente técnico, que gosta de ficar com a posse de bola. Eles têm uma excelente bola parada e bola área, tanto defensivamente quanto ofensivamente”, analisou o técnico da Alvinegra.

Treino fechado

De acordo com o técnico Ito Roque e o supervisor de futebol Anderson Negrini, o apronto final da tarde desta sexta-feira, marcado para às 15h30 na Arena Plínio Marin, será de portões fechados para a torcida. O supervisor de futebol explicou o motivo da atitude. “Nunca fizemos isto em Votuporanga, mas pedimos a compreensão do nosso torcedor para evitar que alguém do Água Santa assista o treino e tire informações de nossa equipe”. A entrada está liberada somente para a imprensa.





Arbitragem