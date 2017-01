Torcedores da TURA não poderão utilizar camisas da torcida em jogos da Votuporanguense

publicado em 26/01/2017

Fábio Ferreira





Por determinação do Ministério Público (MP) de São Paulo, as torcidas organizadas estão proibidas de comparecerem aos estádios de futebol do Estado de São Paulo até o final de 2017. A medida já foi passada para a Polícia Militar de Votuporanga, que não irá permitir a entrada de torcedores com camisa ou qualquer objeto de identificação da TURA – Torcida Uniformizada Raça Alvinegra.

A determinação terá que ser cumprida pelos clubes de todas as divisões do Campeonato Paulista, que é organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Está suspenso também o uso de faixas e bandeiras que identifiquem a torcida.

Em comunicado à torcida nas redes sociais, o líder da TURA, o ex-vereador André Figueiredo, fez questão de pedir a colaboração e compreensão de todos os torcedores da Alvinegra para a determinação. “Nós líderes da torcida iremos respeitar e acatar a determinação. Vamos respeitar o trabalho da Polícia Militar em nossa cidade”, comentou.