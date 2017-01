Treinador adversário afirmou que o próprio time da Votuporanguense se prejudica pelas condições do gramado

publicado em 29/01/2017

Jorginho afirmou que fizeram "cagada" com gramado da Arena

Da Redação

Após o fim da partida de estreia da Votuporanguense na Série A2, na entrada para o vestiário, o técnico Jorginho, do Água Santa, não poupou críticas a situação do gramado da Arena Plínio Marin, que sofreu com a forte chuva no segundo tempo. No microfone da Rádio Cidade, Jorginho fez duras críticas a Secretaria de Esportes e Lazer do município, que é a responsável pela manutenção do campo.

“Fizeram uma cagada com este gramado. O próprio time da Votuporanguense tem dificuldade de jogar no campo. Fiquei sabendo que o time não treina aqui. Com uma grama alta dessa, os jogadores sofrerão com estiramento e depois a culpa será do departamento médico”, falou em tom exaltado.

Depois da declaração foi gerado um mal-estar com diretores do CAV que estavam próximo ao local e não gostaram da declaração. O presidente da Votuporanguense, Marcelo Stringari, rebateu as críticas a altura. “O Jorginho como jogador foi excelente, mas como técnico é fraco. Ele tem que dar palpite no time dele. Tem que tomar contra é do Água Santa. Derrubou a Portuguesa. Como treinador é uma bosta”, afirmou também exaltado o presidente do CAV.