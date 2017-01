Para comandante da Alvinegra, time pecou justamente no detalhe que conversou durante toda a semana antes da estreia

publicado em 29/01/2017

Técnico Ito Roque lamentou falha na marcação

Da Redação

Após o apito final e a estreia com derrota da Votuporanguense na Série A2, o técnico Ito Roque falou no microfone da Rádio Cidade e fez uma análise do jogo. Para o treinador, a partida foi equilibrada, mas no lance do gol, os jogadores da Alvinegra deram bobeira em “não matar a jogada quando ela nasceu lá na frente”.

“Quase tomamos um gol contra o Cascável do mesmo jeito. Durante a semana mostramos isso em vídeo e pedimos a correção dos jogadores. Não matamos a jogada de novo lá na frente e o gol aconteceu. Eles tiveram maior posse de bola, mas nós também criamos algumas chances de gol”, comentou o treinador do CAV.

O zagueiro Marão foi outro que lamentou o tento no fim do jogo, mas pregou que o resultado é passado. “O gol no fim foi o detalhe que a gente vinha tanto conversando na semana. Não matamos a jogada e o jogador deles ficou na cara do gol. Agora não dá tempo de lamnetar. É levantar a cabeça e já se preparar para pegar outra pedreira que é o São Caetano”, analisou.