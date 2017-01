Ele também fez questão de cobrar uma maior atenção do CAV às categorias de base

O treinador do Cavinho, Emerson Matheus, revelou problemas durante o jogo de eliminação contra o Náutico (Fábio Ferreira/ A Cidade)

Após a eliminação do Cavinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o técnico Emerson Matheus, antes de retornar a Salvador-BA, fez uma avaliação positiva da participação da Votuporanguense na maior competição de categoria de base do mundo. Ele também fez questão de cobrar uma maior atenção do CAV às categorias de base. Segundo o treinador, no elenco que disputou a Copinha, há garotos talentosos que poderiam integrar a equipe profissional e no futuro trazer um retorno financeiro ao clube.

“Achei que foi uma boa participação e algo inédito por passarmos de fase, já que tinha muita gente que não acreditava no grupo devido aos resultados no Campeonato Paulista Sub-20”, comentou o treinador do Cavinho. Sobre a derrota para o Náutico por 2 a 0, Emerson Matheus revelou problemas ainda antes da bola rolar. “Perdemos dois jogadores no aquecimento com estiramento e contratura muscular. Então entramos praticamente sabendo que dois jogadores estavam sem condições normais de jogo”.

Durante a partida, mais problemas para o treinador do Cavinho. “No decorrer do primeiro tempo, quatro atletas se queixaram de dor de barriga e vontade vomitar. Ou seja, alguma coisa de estranho aconteceu”. Mesmo com os problemas, o treinador exaltou a postura dos garotos em campo e acredita que a equipe encarou o Náutico de igual para igual durante os 90 minutos. “Os meninos procuraram honrar a camisa da Votuporanguense até o último minuto”.





De acordo com o treinador, o Clube Atlético Votuporanguense deveria olhar com mais carinho para as categorias de base. “No elenco tem alguns atletas que eu acho que a Votuporanguense deveria incluir no profissional para os meninos amadurecerem um pouco mais e futuramente até já negociar estes garotos. Tanto que durante a competição, empresários de grandes clubes me procuraram e demonstraram interesse”.

Vale ressaltar que do elenco que disputou a Copinha, o CAV tem contrato com apenas dois atletas: o atacante Guilherme Índio e o meia Juninho. Segundo o presidente Marcelo Stringari, Juninho deve permanecer no grupo que disputará a Série A2 do Paulista e Guilherme Índio deve ser emprestado para outro clube.