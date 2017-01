Técnico Ito Roque confirma time para estreia contra o Água Santa, neste sábado, às 16h, na Arena Plínio Marin

publicado em 28/01/2017

Técnico Ito Roque aproveitou último treinamento para aperfeiçoar cobranças de bola parada

Daniel Castro

Em sua segunda participação no Campeonato Paulista da Série A2, o elenco do CAV começa hoje, às 16h, na Arena Plínio Marin, contra o Água Santa, a busca pelo sonho do acesso à elite do futebol paulista. O time está definido pelo técnico Ito Roque. Machucado, o meia Paulo Josué não joga.

Ao A Cidade, o técnico Ito Roque contou que as expectativas são boas para a equipe fazer uma boa estreia, um bom jogo. Ele observou que todos sabem da dificuldade que o adversário deve proporcionar, porém o CAV está preparado, não somente para o adversário de hoje, mas para toda a competição. “A Série A2 é um dos campeonatos mais difíceis que nós temos no país, então é logico que gera um pouco de ansiedade em todos, inclusive nos atletas, e a gente tenta conter essa situação”, falou. Com conversa e todo um trabalho de equipe, o treinador busca conter a ansiedade para a equipe entrar bem no jogo.

O treinador avalia de forma positiva a última semana de preparação antes da estreia. Foram realizados trabalhos táticos, de posicionamento, tanto defensivo quanto ofensivo, atividades de bola parada, entre outras ações.

Antes do jogo, destacou Ito, a palavra chave aos jogadores é confiança, para que o time realize o que trabalhou. “Para isso, é preciso ter confiança e personalidade”, apontou. Atletas e comissão técnica do CAV assistiram um vídeo do Água Santa contra o São Bernardo. O técnico analisou que o adversário de hoje gosta muito de manter a posse de bola, por isso é importante a Alvinegra ter uma marcação compacta para evitar a penetração.

Sobre o desfalque de Paulo Josué, o treinador lembrou que são situações do futebol e que podem acontecer com qualquer jogador. “Por isso que nós falamos que para uma Série A2 é necessário ter um elenco a altura”, comentou.

Questionado em relação à estratégia, Ito adiantou que o mais importante é ser equilibrado: marcar muito, mas ao mesmo tempo agredir o adversário. “Independente de estarmos atacando ou defendo é fundamental ter equilíbrio”.





Confusão