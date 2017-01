O secretário de Esportes e Lazer, Mineiro, atacou o treinador e afirmou que o corte da grama da Arena é feito conforme pedido do CAV

publicado em 31/01/2017

Da Redação





“Este fraco e xarope do treinador do Água Santa tem que cuidar do time dele”. Depois da polêmica declaração do técnico Jorginho, do Água Santa, que no fim do jogo criticou a manutenção do gramado da Arena Plínio Marin, o secretário de Esportes e Lazer, Mineiro, atacou o treinador e afirmou que o corte da grama da Arena é feito conforme pedido do CAV.

“Com relação a Arena, eu nunca proibi o CAV de treinar lá. Pelo contrário, o CAV treina duas, três e até mesmo quatro vezes lá na semana. Isso foi combinado entre eu, o Marcelo (presidente) e o técnico Ito Roque, que afirmou que esta frequência está excelente”, afirmou o secretário. Desde o dia 12 de dezembro, na pré-temporada, o elenco do CAV treinou apenas cinco vezes na Arena. O campo esteve interditado para treinos por conta da disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior.

De acordo com o secretário, equipes de ponta do futebol como Grêmio e Mirassol, que jogaram a Copinha na Arena, só elogiaram a situação do campo. “Isso sim eu dou ouvidos, destas equipes de destaque. Não o que esse imbecil do Água Santa vem querer arrumar de desculpa pelo desempenho so deu time, que tem uma folha salarial três vezes maior do que a do CAV”, concluiu.