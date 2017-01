Os pitacos do narrador esportivo votuporanguense da Rádio Bandeirantes falando sobre as contratações e a pré-temporada das equipes

publicado em 10/01/2017

**Com mais de 400 pagantes, o jogo treino da Votuporanguense com o Cascavel foi marcado por lances mais violentos no segundo tempo, e depois de uma confusão, o melhor mesmo foi parar com o embate. O 3 a 1 foi importante para um início de temporada e Ito Roque avaliou como positivo o desempenho do elenco que segue sua preparação para a A2 no final do mês.





**A torcida da Alvinegra é mesmo diferenciada em tudo. Cobra resultados mas incentiva na mesma proporção seus jogadores e o público que esteve na Arena domingo é mais uma comprovação do amor do torcedor pelo seu time. Tem jogos oficiais em várias divisões em todos os estados que não recebem tanto público, e mesmo com a cobrança "simbólica" de ingresso para um jogo treino, a massa foi a Arena.





**Não há mesmo limite para a canalhice. Se apresentando como "advogados" da Chapecoense, oportunistas se dizem vinculados ao clube Catarinense na tentativa de ludibriar as famílias das vítimas da tragédia na Colômbia. A intenção destes safados marginais é tomar dinheiro dos já fragilizados familiares das vítimas





**O volante Gabriel é uma ótima para o Corinthians que com um elenco medíocre, ganha um ótimo reforço para a posição. O time que Carille terá em mãos não é dos melhores, ainda precisa se reforçar e com nomes que passem confiança ao torcedor. Enquanto isso o clube segue vivendo dias de agitação com um clima ruim politicamente com discussões intensas e uma turbulência forte que não vai acabar de uma hora para outra.





**A interferência de Andres Sanchez é mais uma prova de que ele segue ainda influente no clube e que suas sugestões ou ordens, pesam mesmo com o presidente Roberto de Andrade tentando não demonstrar fraqueza. Mergulhado em problemas, passando por uma crise de comando, Roberto ainda corre o risco de ser afastado da presidência e sabe que precisa melhorar sua imagem.





**O início do trabalho de Rogério Ceni parece ser bom e seus auxiliares tem mostrado ao elenco que o clube vai jogar de forma diferente, Ceni vai mexer na tática, escalar a base que teve em 2.016 e o comprometimento será mais com toda certeza.





**O campeão Brasileiro ainda segue nos bastidores trabalhando para contratar e deve anunciar nas próximas semanas mais um reforço para a temporada. A diretoria trabalha com quatro nomes, dois deles vindo do exterior, e estes seriam os que fechariam este ciclo de novidades. Com dinheiro e boa estrutura, o Palmeiras é referência fora do Brasil com empresários e clubes querendo negociar seus jogadores com o Verdão.