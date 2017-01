Promessa é do prefeito João Dado, que declarou na Câmara Municipal que abertura de licitações ocorrerão em cerca de 30 dias

publicado em 24/01/2017

Cobertura da Arena será apenas na arquibancada lateral; Diretoria aguarda medida para aumento de público nos jogos

Fábio Ferreira





Após a manifestação de tor cedores da Votuporan guense para que a Prefeitura acelere o processo burocrático para início das obras de cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin, o prefeito João Dado reagiu e afirmou que “as licitações deverão sair em 30 dias aproximadamente”. O chefe do Executivo também pediu compreensão, já que seu governo tem apenas 16 dias úteis de gestão.

De acordo com Dado, os dois convênios para execução parcial da cobertura da arquibancada e da iluminação, no valor total de R$ 2 milhões, já estão com os projetos apresentados na Caixa Econômica Federal, os quais estão sendo adaptados para poderem ser realizados. A previsão é de que em 30 dias as licitações sejam abertas.

Em seu discurso na tribuna da Câmara Municipal, na 1ª Sessão Ordinária de 2017, Dado afirmou que “quem estiver vivo nos próximos quatro meses verá essas obras serem iniciadas. Não vamos mais sofrer com tantos efeitos do sol”, proclamou.