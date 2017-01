Na terceira fase da Copinha, o Leão enfrenta o Náutico, em partida realizada também na Arena Plínio Marin, na próxima quinta-feira, às 16h

publicado em 10/01/2017

Mirassol fez gol no começo da partida e eliminou os gaúchos que estavam 100% (Daniel Castro/ A Cidade)

Com um gol marcado logo aos 3 minutos da etapa inicial, o Mirassol venceu o Grêmio e eliminou o time gaúcho da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada na tarde de ontem, às 16h, na Arena Plínio Marin. Na terceira fase da Copinha, o Leão enfrenta o Náutico, em partida que, segundo o secretário de Esporte Mineiro, será realizada também na Arena Plínio Marin, na próxima quinta-feira, às 16h.

O gol da vitória surgiu após cobrança de escanteio, quando Riccelli subiu mais alto e fez 1 a 0 para os paulistas. A resposta do Grêmio quase veio aos 15, mas o volante Khevin parou em bela defesa do goleiro Matheus e, no rebote, a defesa do Mirassol afastou o perigo.

Já na segunda etapa, no desespero dos minutos finais, o Grêmio tentou alguns chutes de fora da área, mas errou o alvo. Os gaúchos ainda tentaram levantar algumas bolas na área, porém sem sucesso. No apito final houve muita festa dos garotos do Mirassol com a classificação.